Куньмин, Китай, , 04:09 — REGNUM Общий объем импортируемых и экспортируемых товаров, перевезенных по железной дороге Китай — Лаос, с момента ее открытия восемь месяцев назад достиг 1,02 млн тонн на общую сумму около 9,14 млрд юаней (около $1,35 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Таможня Куньмина, столицы провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщила, что за этот период таможня обработала 1 996 международных грузовых поездов по железной дороге.

«После открытия железной дороги Китай — Лаос разнообразие импорта и экспорта компании увеличилось», — сказал директор международной логистической компании, базирующейся в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе провинции Юньнань Чжан Сяньчжоу .

По словам Чжана, объем бизнеса компании увеличился, а время таможенного оформления значительно сократилось. Таможня Куньмина заявила, что предприняла ряд усилий, чтобы гарантировать эффективную работу международных грузовых поездов на железной дороге Китай-Лаос. Эти меры включают оптимизацию мер надзора и улучшение функций порта.

В качестве знакового проекта в рамках инициативы «Пояса и пути» Китайско-Лаосская железная дорога протяженностью 1035 км соединяет китайский Куньмин со столицей Лаоса Вьентьяном.