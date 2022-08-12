Токио, , 04:05 — REGNUM Охранники бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и сотрудники полиции не предполагали, что на политика могут совершить покушение с использованием самодельного огнестрельного оружия. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, правоохранительные органы Японии учитывали случаи, когда возможный преступник мог бы применить уже готовое огнестрельное либо холодное оружие. Однако они не изучали возможность нападения с использованием оружия, изготовленного кустарным способом из доступных в продаже предметов.

Сейчас полиция Японии ведет консультации с экспертами, чтобы оценить обстановку с производством самодельного оружия, в том числе и с применением технологии 3D-печати. Источники отмечают, что инструкции по изготовлению можно даже найти в интернете. Теперь полиция Японии хочет усилить контроль за контентом в сети, а также урегулировать продажу химических веществ, из которых можно произвести порох.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля мужчина напал на экс-главу правительства Японии Синдзо Абэ и произвел два выстрела из самодельного оружия. От полученных ранений политик скончался.