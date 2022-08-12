Токио, 12 августа, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Охранники бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и сотрудники полиции не предполагали, что на политика могут совершить покушение с использованием самодельного огнестрельного оружия. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По их сведениям, правоохранительные органы Японии учитывали случаи, когда возможный преступник мог бы применить уже готовое огнестрельное либо холодное оружие. Однако они не изучали возможность нападения с использованием оружия, изготовленного кустарным способом из доступных в продаже предметов.

Сейчас полиция Японии ведет консультации с экспертами, чтобы оценить обстановку с производством самодельного оружия, в том числе и с применением технологии 3D-печати. Источники отмечают, что инструкции по изготовлению можно даже найти в интернете. Теперь полиция Японии хочет усилить контроль за контентом в Сети, а также урегулировать продажу химических веществ, из которых можно произвести порох.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля мужчина напал на экс-главу правительства Японии Синдзо Абэ и произвел два выстрела из самодельного оружия. От полученных ранений политик скончался.