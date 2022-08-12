Москва, 12 августа 2022, 03:51 — REGNUM В Москве в предстоящие выходные дни температура воздуха повысится до +28… +31 °C и продолжит рост в начале следующей недели, что может негативно повлиять на самочувствие. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, с пятницы, 13 августа, Москва расположится в центре антициклона, «затем — в его тёплой части».
«В выходные прогнозируется +28… +31 °C. Я говорю это с осторожностью, так как такая высокая температура — это опасно», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Метеоролог отмечает, что москвичи перенесут этот жаркий период легче, чем предыдущий, поскольку ночью будет достаточно прохладно — +12… +16 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, в первую декаду августа в ряде регионов России, в частности, в Калининградской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Свердловской областях, наблюдался дефицит осадков, что не повредит урожаю, скорее поможет в его уборке.
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