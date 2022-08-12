Стамбул, Турция, , 03:40 — REGNUM Выход двух судов, гружёных зерном, из украинских портов одобрил Совместный координационный центр (СКЦ). Об этом сказано в распространённом 11 августа заявлении СКЦ.

Лоцманский Катер сопровождает сухогруз

Из порта Черноморска выйдет в турецкий Текирдаг сухогруз Sormovskiy 121, на его борту будет 3,05 тыс. тонн пшеницы. Второе судно — сухогруз Star Laura, — выйдет из порта Южный в иранский порт Бендер-Хомейни с грузом 60,15 тыс. тонн кукурузы.

Также указывается, что предварительное одобрение на проход по морским гуманитарным коридорам в порт Одессы получили сухогрузы Efe и Sara. Они будут досмотрены 12 августа в акватории Мраморного моря. Здесь же пройдёт проверку судно Rahmi Yagci, которое направляется в Стамбул с грузом 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России поставил под сомнение Утверждения о проблеме с продовольствием в мире на основании того обстоятельства, что идущие с Украины суда с зерном следуют не в нуждающиеся страны, а на Запад. Ни одно судно с украинским зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты.

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