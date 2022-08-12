Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Агенты ФБР искали в поместье экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида якобы документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, проведение обыска свидетельствует о чрезвычайном беспокойстве американских властей. Предполагается, что якобы у Трампа могли оказаться секретные документы, вероятно, связанные с ядерным оружием, которые якобы могли попасть в посторонние руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соратники экс-президента США Дональда Трампа опровергли версию о якобы доносе в ФБР о наличии секретных документов в поместье бывшего главы государства. По их данным, Трамп сотрудничал с правоохранительными органами в рамках дела о документах, поэтому силовики могли просто лично обратиться к нему для решения своих задач.

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