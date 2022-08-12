Сьюдад-Хуарес, Мексика, 12 августа 2022, 03:28 — REGNUM В тюрьме мексиканского города Сьюдад-Хуарес, расположенного в штате Чиуауа на севере страны, в результате вспыхнувшего 11 августа столкновения между конфликтующими бандами погибли не менее трёх заключённых. Об очередной вспышке насилия в исправительном учреждении сообщает прокуратура региона.
О количестве пострадавших в стычке информация не поступала. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе в результате столкновений между заключёнными в тюрьме в штате Колима на западе Мексики погибли восемь человек. А в результате самого масштабного за несколько десятилетий столкновения между заключёнными в тюрьме «Топо-Чико» в северо-восточном штате Нуэво-Леон, произошедшего в феврале 2016 года, погибли 49 человек.
Читайте также: В Мексике был схвачен военными самый известный наркобарон страны
Читайте ранее в этом сюжете: В тюрьме на западе Мексики произошли столкновения между заключенными