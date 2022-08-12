Сьюдад-Хуарес, Мексика, 12 августа, 2022, 03:28 — ИА Регнум. В тюрьме мексиканского города Сьюдад-Хуарес, расположенного в штате Чиуауа на севере страны, в результате вспыхнувшего 11 августа столкновения между конфликтующими бандами погибли не менее трёх заключённых. Об очередной вспышке насилия в исправительном учреждении сообщает прокуратура региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

прокуратура штата Чиуауа «В настоящее время ситуация находится под контролем».

О количестве пострадавших в стычке информация не поступала. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в результате столкновений между заключёнными в тюрьме в штате Колима на западе Мексики погибли восемь человек. А в результате самого масштабного за несколько десятилетий столкновения между заключёнными в тюрьме «Топо-Чико» в северо-восточном штате Нуэво-Леон, произошедшего в феврале 2016 года, погибли 49 человек.

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