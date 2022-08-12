Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Китай глубоко озабочен ситуацией с безопасностью Запорожской АЭС, заявил постпред КНР в ООН в ходе заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«Мы призываем заинтересованные стороны проявить сдержанность, действовать с осторожностью, а также воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерную безопасность, и не жалеть усилий по предотвращению ядерной аварии», — заявил он.

Дипломат отметил, что пока серьезного ущерба в результате обстрелов АЭС не получила, уровень радиации остается в норме. Однако он подчеркнул, что обстрелы привели к нарушению целостной работы объекта, включая системы безопасности и снабжения электричеством. Это, по мнению дипломата, должно вызвать тревогу у международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Совбеза ООН представители Киева согласились оказать содействие поездке миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Они пообещали предоставить все условия для проезда сотрудников агентства через украинскую территорию.