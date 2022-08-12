Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Жилищный накопительный кооператив «Вквартире. рус» из Санкт-Петербурга получил чёрную метку от Центробанка России. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2 ноября 2022 года планирует рассмотреть соответствующий иск регулятора о ликвидации данного юрлица, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в базу суда 5 августа 2022 года, а 9 августа его приняла судья Сюрина. Ответчиками в деле, помимо кооператива, выступают ещё 51 учредитель юрлица. В материалах дела указано, что речь идёт «о ликвидации юридического лица».

В ЕГРЮЛ кооператив зарегистрирован в июне 2018 года. Председателем указана Галина Горшкова.

Напомним, также регулятор обратился с банкротным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Змеиногорский» из Алтайского края. Дело пока не рассмотрено, вердикт не вынесен.