Ливерпуль, Великобритания, , 03:08 — REGNUM Мужчина, нападавший с мачете на прохожих у стадиона «Энфилд» в Ливерпуле был задержан сотрудниками полиции. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба полиции графства Мерсисайд.

Мачете Dana60Cummins

Мужчина успел ранить несколько человек, после чего попытался скрыться с места инцидента, но был задержан полицейскими в Стэнли-парке, расположенном между стадионом «Энфилд» и ареной местного футбольного клуба «Эвертон». Точное число пострадавших не указывается, все раненые были госпитализированы.

Как уточнили в полиции, происшествие не связано с терроризмом. Предполагается, что у нападавшего могут быть проблемы со психикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции полиция открыла огонь по вооруженному мужчине в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

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