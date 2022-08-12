Новый президент Колумбии предложил легализовать растительный наркотик
Богота, 12 августа, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро, который вступил в должность 7 августа, предложил провести общественное обсуждение вопроса о возможности легализации изготавливаемого из конопли наркотика. Об этом 11 августа сообщает радиостанция Caracol.
По мнению Петро, местные фермеры могли бы наряду с кукурузой и картофелем выращивать и коноплю, что позволит Колумбии экспортировать её в те страны, где легализован наркотик на её основе.
Новый президент также упомянул о проблеме переполненности тюрем, которую косвенно поможет решить нововведение.
Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента Совета национальной безопасности США по Западному полушарию Хуан Гонсалес заявил о признании Соединёнными Штатами правительства избранного президента Густаво Петро.
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