Богота, 12 августа, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро, который вступил в должность 7 августа, предложил провести общественное обсуждение вопроса о возможности легализации изготавливаемого из конопли наркотика. Об этом 11 августа сообщает радиостанция Caracol.

gustavopetro.co Густаво Петро

Густаво Петро «Мы хотим, чтобы мэры в районе Анд… Коринто, Миранда и других городов провели региональный диалог, давайте поговорим, что произойдёт, если каннабис легализуют в Колумбии».

По мнению Петро, местные фермеры могли бы наряду с кукурузой и картофелем выращивать и коноплю, что позволит Колумбии экспортировать её в те страны, где легализован наркотик на её основе.

Новый президент также упомянул о проблеме переполненности тюрем, которую косвенно поможет решить нововведение.

Густаво Петро «Возможно, пришло время освободить многих людей из тюрем просто потому, что они были осуждены за то, что является законным на большей части территории Соединённых Штатов?»

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента Совета национальной безопасности США по Западному полушарию Хуан Гонсалес заявил о признании Соединёнными Штатами правительства избранного президента Густаво Петро.

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