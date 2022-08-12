Грузия, 12 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Хелвачаурском муниципалитете Аджарской автономной республики выявлены факты коррупции при призыве граждан на военную службу, сообщает 11 августа ssg. gov. ge.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией при Службе государственной безопасности Грузии в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий предъявили уголовное обвинение начальнику службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Хелвачаури.

Следствие установило, что с ним связался начальник службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети. Он попросил неофициально отложить призыв гражданина на обязательную военную службу.

Чиновники договорились заранее, и с помощью посредника обвиняемый получил в качестве взятки 1 500 лари (около $ 1500). Коррупционеры разделили деньги между собой.

Чиновнику мэрии Хелвачаури судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводится Агентством по борьбе с коррупцией при СГБ Грузии. Коррупционеру грозит тюремный срок от 7 до 11 лет.