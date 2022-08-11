Вашингтон, 12 августа, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Сведения информатора ФБР о возможном наличии в поместье экс-президента США Дональда Трампа бумаг из Белого дома не соответствуют действительности. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на окружение бывшего американского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Близкий к Трампу источник заявил, что сообщения о наводке информатора о якобы имеющихся важных документах в Мар-а-Лаго не относились к делу», — рассказали в эфире телеканала.

По их сведениям, агенты ведомства могли просто обратиться к самому Трампу лично, если речь шла о неких документах. Источники утверждают, что экс-глава Белого дома активно сотрудничал с ФБР по вопросу документов. При этом действия Трампа с важными бумагами были произведены в соответствии с американским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники журнала Newsweek сообщили, что агенты ФБР обыскивали поместье экс-президента США Дональда Трампа якобы из-за доноса о хранении в здании неких документов. При этом соратники Трампа не исключают, что обыск проводился в рамках расследования, цель которого — не допустить выдвижения политика кандидатом в президенты в 2024 году.