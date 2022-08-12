Хабаровск, , 02:49 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 5 сентября 2022 года планирует рассмотреть банкротные претензии фонда фонда развития территорий. Ответчиком в споре выступает застройщик трёх домов, два из которых проблемные — ООО «Лидер», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Иск поступил в суд в середине июля 2022 года. Дело приняла к производству Пилипцевич.

В качестве арбитражного управляющего предложена Елена Ляшенко — участник ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Компания-ответчик была учреждена в июле 2015 года, владелец — Алексей Брага, директор — Руслан Брага. В единой информсистеме жилищного строительства за компанией числятся три объекта, два из которых проблемные. Они расположены на улице Ленинградская в Хабаровске. В базе есть отметка о нарушении сроков передачи объектов дольщикам. Там же ООО указано как часть группы БАСК.

Напомним, ранее тот же фонд обратился с аналогичными исками к двум другим хабаровским компаниям, за которыми также числятся объекты жилищного строительства, — ООО «Аметист» и ООО «Томари-Оро».