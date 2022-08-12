Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Администрация Самгорского района Тбилиси распространила заявление об эвакуации населения из аварийного здания в жилом массиве Варкетили, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Имеди».

Аварийный дом Donland.ru

"В связи с серьезным повреждением и разрушением здания население эвакуируется… Тбилисская муниципальная лаборатория и национальное бюро судебной экспертизы присвоили зданию четвертую степень повреждения и вели переговоры с населением об аренде в течение одного года. Население неоднократно предупреждалось о необходимости поиска временных квартир, которые финансировались администрацией Самгорского района. К сожалению, только пять семей согласились с предложением администрации, и им предоставляется арендная плата. Оставшиеся 30 семей, проживающих в здании, покинут свое место сегодня. Администрация Самгорского района распределит их по гостиницам, пока они не найдут временное жилье и не будут участвовать в программе аренды. Все соответствующие службы муниципалитета Тбилиси мобилизованы на месте», — говорится в заявлении районной администрации.

Напомним, что при сносе аварийных домов в грузинской столице между властями и жильцами часто возникают серьёзные разногласия.