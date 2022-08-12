Цинциннати, США, , 02:27 — REGNUM Мужчина, вооружённый огнестрельным оружием, был ликвидирован сотрудниками полиции во время попытки ворваться в зону досмотра посетителей офиса ФБР в американском штате Огайо. Об этом 11 августа сообщает Associated Press.

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Неизвестный мужчина попытался проникнуть в зону досмотра посетителей в офисе ФБР в Цинциннати. На нём был надет бронежилет, после сигнала тревоги злоумышленник предпринял попытку скрыться с места происшествия на автомобиле и вступил в перестрелку с сотрудниками полиции.

Как уточнили в пресс-службе полиции штата Огайо, злоумышленник был ликвидирован. По предварительной информации, мужчина был вооружён штурмовой винтовкой AR-15, законопроект о запрете которой в июле одобрила палата представителей Конгресса США. Информация о пострадавших в перестрелке не поступала. Личность мужчины и обстоятельства нападения на офис ФБР устанавливаются.

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