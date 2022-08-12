Рим, 12 августа 2022, 02:17 — REGNUM Входящие в правоцентристскую коалицию Италии партии «Лига», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии», возглавляемые Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони и Джорджей Мелони, утвердили в предвыборной программе принцип «приверженности страны Европе, Североатлантическому альянсу и Западу», включая оказание помощи Украине «перед лицом вторжения РФ». Об этом 11 августа сообщает газета The Corriere della Sera.
Как следует из цитируемой изданием программы, приверженность Италии «Европе, Североатлантическому альянсу и Западу» предполагает и уважение соответствующих обязательств страны перед НАТО.
В общем программном документе коалиции, которая рассчитывает победить на парламентских выборах 25 сентября, также говорится о необходимости соблюдать национальные интересы Италии, продвигать её дипломатический вес «в геополитическом контексте», поддерживать «дальнейшее упрочение европейской интеграции».
Традиционными для консерваторов являются пункты о снижении налоговой нагрузки, пресечении незаконной миграции, поддержке семей и стимулировании демографического роста.
Как сообщало ИА REGNUM, в случае победы на парламентских выборах в Италии правые обещают сделать выборы президента страны прямыми (всенародными).
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