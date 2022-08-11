Рим, 12 августа, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Входящие в правоцентристскую коалицию Италии партии «Лига», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии», возглавляемые Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони и Джорджей Мелони, утвердили в предвыборной программе принцип «приверженности страны Европе, Североатлантическому альянсу и Западу», включая оказание помощи Украине «перед лицом вторжения РФ». Об этом 11 августа сообщает газета The Corriere della Sera.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Как следует из цитируемой изданием программы, приверженность Италии «Европе, Североатлантическому альянсу и Западу» предполагает и уважение соответствующих обязательств страны перед НАТО.

The Corriere della Sera «В том числе в вопросах финансирования обороны, помощи Украине перед лицом вторжения РФ и поддержки дипломатических инициатив по поиску путей разрешения конфликта».

В общем программном документе коалиции, которая рассчитывает победить на парламентских выборах 25 сентября, также говорится о необходимости соблюдать национальные интересы Италии, продвигать её дипломатический вес «в геополитическом контексте», поддерживать «дальнейшее упрочение европейской интеграции».

Традиционными для консерваторов являются пункты о снижении налоговой нагрузки, пресечении незаконной миграции, поддержке семей и стимулировании демографического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае победы на парламентских выборах в Италии правые обещают сделать выборы президента страны прямыми (всенародными).