Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Темнокожие сотрудники тюрьмы в США, где содержался осуждённый за убийство Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин, получат компенсацию $1.5 млн за запрет, действовавший чуть больше часа. Об этом 11 августа сообщает ABC News.

Гибель Джорджа Флойда Darnella Fraizer

Уточняется, что в мае 2020 года восьми сотрудникам исправительного учреждения было запрещено охранять Шовина и даже заходить на этаж, где он содержался. Такой приказ был издан действующим на тот момент начальником тюрьмы, однако уточняется, что примерно через час приказ был отменен.

Сам факт издания приказа был признан расовой дискриминацией сотрудников тюрьмы и теперь они будут получать $1,5 млн в совокупности за нарушение своих прав.

Напомним, чернокожий мужчина Флойд был убит полицейским Шовином 25 мая 2020 года при задержании в городе Миннеаполисе, штат Массачусетс. Убийство спровоцировало массовые акции протеста и беспорядки по всей стране и в ряде стран мира под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Сотрудник полиции Шовин был признан виновным в убийстве и осуждён на 22,5 года тюрьмы.

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