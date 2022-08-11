Москва, 12 августа, 2022, 01:39 — ИА Регнум. В первую декаду августа в ряде регионов России, в частности в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Свердловской областях, Чувашии, наблюдался дефицит осадков, что не повредит урожаю, скорее поможет в его уборке. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пресс-служба правительства Ростовской области Уборка урожая

По его словам, в Калининградской области за этот период выпало лишь 3% от месячной нормы, очень много таких регионов в Поволжье.

«В Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях, в Башкортостане, Татарстане выпало от 0 до 3 мм осадков. В Волгоградской области тоже очень мало — 2 мм, в Астраханской области — ни капли, в Калмыкии — 3 мм, на Ставрополье — 5 мм. В Свердловской области тоже дефицит — 5 мм», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что сложившаяся ситуация не угрожает урожаю. По мнению агрометеорологов, это «позитивный фактор», обеспечивающий «хорошие условия для уборки урожая».

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