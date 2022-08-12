Нью-Йорк, США, , 01:27 — REGNUM Оказать содействие поездке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию, подконтрольную украинским войскам, согласились власти Киева. Такое заявление сделал 11 августа постпред Украины при ООН Сергей Кислица на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами станции украинскими боевиками.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН. 22.02.2022 Цитата из трансляции media.un.org

«Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — указал Кислица.

Также постпред Украины при ООН уточнил, что киевские власти обязуются предоставить миссии МАГАТЭ всю необходимую помощь и оказать содействие при проезде через территорию, находящуюся под контролем украинских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки на Запорожскую АЭС.

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