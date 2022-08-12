Вашингтон, , 01:19 — REGNUM США внесут изменения в свою военную стратегию, если КНДР проведет новое ядерное испытание, заявил замглавы пресс-службы американского Госдепа Ведант Пател в ходе брифинга.

Плакат КНДР

«Мы готовимся ко всем чрезвычайным ситуациям, тесно координируя действия с нашими японскими и южнокорейскими союзниками. Более того, мы готовы внести надлежащие как кратко-, так и долгосрочные коррективы в размещение военных сил и средств, реагируя на любую провокацию со стороны КНДР», — заявил он.

Ранее США заявили, что Пхеньян готовится к проведению испытаний ядерного оружия. В качестве аргументов приводятся снимки со спутника, свидетельствующие о проведении неких работ на полигоне Пхунгери.

Как сообщало ИА REGNUM, еще весной 2022 года эксперты из США и Южной Кореи утверждали, что КНДР готовится провести ядерные испытания. Изначально сообщалось, что испытания якобы могут пройти в апреле 2022 года, однако этот прогноз не подтвердила. Затем эксперты предположили, что ядерные испытания Северная Корея может провести до конца лета 2022 года.

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