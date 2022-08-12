Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки на Запорожскую АЭС пообещал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление Гросси сделал на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы в связи с обстрелами АЭС украинскими боевиками.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна», — уточнил Гросси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил представитель России при ООН Василий Небензя, Киев вряд ли заинтересован в приезде экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для оценки обстановки.

Напомним, обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками участились с 5 августа. Киевские боевики наносят удары рядом с Запорожской АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. При этом страны Запада не реагируют на обстрелы АЭС, а киевский режим пытается переложить ответственность за атаки на АЭС на российские войска.

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