Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки на Запорожскую АЭС пообещал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление Гросси сделал на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы в связи с обстрелами АЭС украинскими боевиками.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна», — уточнил Гросси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил представитель России при ООН Василий Небензя, Киев вряд ли заинтересован в приезде экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для оценки обстановки.

Напомним, обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками участились с 5 августа. Киевские боевики наносят удары рядом с Запорожской АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. При этом страны Запада не реагируют на обстрелы АЭС, а киевский режим пытается переложить ответственность за атаки на АЭС на российские войска.