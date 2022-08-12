Рим, , 01:07 — REGNUM В Риме трагикомически завершилась подготовка к ограблению банка, когда из незаконно выкопанного подземного туннеля после 8-часового вынужденного пребывания в нём благополучно извлекли одного из злоумышленников. Об этом 11 августа сообщает «Радио-1».

Захват банка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

За помощью после безуспешных самостоятельных попыток вызволить застрявшего обратились три товарища незадачливого грабителя, предположительно входившие вмести с ним в банду, которая готовила ограбление расположенного неподалёку от Ватикана банка. Для этого злоумышленники на глубине шести метров копали туннель из подвала соседнего магазина.

После обращения за помощью сообщники горе-грабителя попытались скрыться, но были задержаны полицией, когда выбрались из водопроводного люка. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации правоохранители на несколько часов перекрывали в районе Ватикана две оживлённые улицы.

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