Лондон, , 00:29 — REGNUM Десятки тысяч жителей Великобритании заявили, что не будут оплачивать счета за газ и электроэнергию с октября в знак протеста против бездействия правительства Соединённого Королевства. Об этом 11 августа сообщили организаторы общественной кампании Don’t Pay UK («Не плати, Великобритания»).

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Кампания была запущена британскими активистами ещё в июне, как указали сами инициаторы движения, они хотят объединить людей, не желающих больше оплачивать прибыли энергетических компаний. Организаторы поясняют, что задуманная ими акция может быть реализована в случае, если к протесту до 1 октября присоединятся более миллиона жителей Великобритании. По прогнозам экономистов, именно к этому моменту цены на энергоносители вырастут на 70% в сравнении с прошлым годом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании прорабатывают различные варианты действий в случае дальнейших сокращений поставок российского газа на мировые рынки. Один из них предполагает кратковременное отключение газа в стране в январе 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На несколько дней в январе Великобритания может остаться без газа