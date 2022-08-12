Москва, 12 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Известная певица Лариса Долина объяснила, почему ей не нравится европейский образ жизни. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей 11 августа.

Правительство Алтайского края Лариса Долина

«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно», — рассказала Долина. Она также добавила, что считает себя «бегущим человеком», которому подходит жизнь в Москве.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, певец Никита Пресняков раскритиковал российский шоу-бизнес. По мнению музыканта, «это тот мир, где все привыкли предавать, ходить по головам».