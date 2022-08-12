Тбилиси, , 00:44 — REGNUM Католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II провёл встречу с представителем Вселенской патриархии митрополита Халкидонского Эммануила (Адамакиса), сообщает 11 августа patriarchate. ge.

Илия II и митрополит Эммануил Patriarchate.ge

Митрополит Эммануил передал братское приветствие Константинопольского патриарха Варфоломея и поздравление с праздником поминовения Ильи-Пророка, а также соболезнования в связи со смертью епископа Дамиана (Хупении).

Гость также отметил, что пандемия несколько ослабила связи, и говорил о необходимости двусторонних визитов для укрепления дружбы и единства в целях преодоления современных трудностей и вызовов по взаимному согласию.

Обе стороны выразили свои соболезнования в связи с трагическими событиями на Украине и подчеркнули необходимость принятия соответствующих мер для «прекращения войны и содействия миру».