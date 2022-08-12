Москва, 12 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Известный режиссёр Сергей Попов поделился мнением о перспективах российского кинематографа. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 11 августа.

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«Чем тяжелее время, тем интереснее авторы появляются. Когда все хорошо, все скисают. Во время перестройки было много интересного, много новой музыки, кино, а потом пришло благополучие, и все. Сейчас опять встряхнули, и я думаю, для искусства это хорошо», — заявил Попов. Он также добавил, что после «непростых испытаний» российские постановщики обязательно представят качественные картины.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Москве начались съёмки комедии «Как я встретил её маму». Фильм режиссёра Егора Сальникова расскажет о молодом кавказце, желающем заполучить расположение русской девушки.