Богота, , 23:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Колумбии объявило о возобновлении дипломатических отношений с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР) «в соответствии с принципами и целями Устава ООН и соглашением, заключённым между двумя странами 27 февраля 1985 года», передаёт 11 августа Sahara Press Service.

Отмечается, что заявление было опубликовано после того, как новый президент Колумбии Густаво Петро принял в президентском дворце в Боготе министра иностранных дел САДР Мохамеда Салема Ульд Салека.

В ходе встречи сахарский министр передал письменное послание президента САДР и генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали своему колумбийскому коллеге в присутствии главы комитета по иностранным делам Сената Колумбии и руководителя департамента Латинской Америки и Карибского бассейна МИД САДР.