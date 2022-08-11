Нью-Йорк, США, , 23:51 — REGNUM Российская Федерация всячески призывает специалистов МАГАТЭ как можно раньше прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сегодня, 11 августа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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По словам Небензи, специалисты МАГАТЭ должны прибыть на Запорожскую АЭС как можно раньше. Россия считает оправданным, что делегация МАГАТЭ начала обследовать пострадавшую от обстрелов украинских военных атомную электростанцию еще до конца августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режим систематически обстреливает Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы, сопоставимой с аварией на Чернобыльской АЭС. При этом Запад фактически покрывает Киев и подталкивает продолжать ядерный шантаж.