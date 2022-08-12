Санкт-Петербург, , 05:41 — REGNUM В социальных сетях распространилось видео, на котором граждане России в Санкт-Петербурге стоят у памятника генералу Михаилу Андреевичу Милорадовичу с плакатом в виде запрещенных в Косово выданных в Сербии автомобильных номеров Косово и Метохии и кричат «Косово — сердце Сербии».

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поддержка Сербии Москвой явно ощущается на севере Косово.

Напомним, с 1 сентября в Косово ожидается ввод режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о свободе передвижения, что, возможно, приведет к обострению отношений Сербии и Косово, не исключается риск вооруженного конфликта.

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