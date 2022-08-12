Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В социальных сетях распространилось видео, на котором граждане России в Санкт-Петербурге стоят у памятника генералу Михаилу Андреевичу Милорадовичу с плакатом в виде запрещенных в Косово выданных в Сербии автомобильных номеров Косово и Метохии и кричат «Косово — сердце Сербии».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поддержка Сербии Москвой явно ощущается на севере Косово.

Напомним, с 1 сентября в Косово ожидается ввод режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о свободе передвижения, что, возможно, приведет к обострению отношений Сербии и Косово, не исключается риск вооруженного конфликта.