Скопье, 11 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В крупнейшей оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) обвинили правящую коалицию Демократического союза за интеграцию и Социал-демократической партии Македонии в создании «хаоса» в образовании, отсутствии учебников и провальном импровизировании.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в партии заявили, что работники сферы образования наблюдают полный коллапс системы, поскольку нехватка книг налицо за полмесяца до начала учебного года. Заменой учебников, язвительно отмечают оппозиционеры, «должны стать распечатки, протоколы, предписания и другие похожие эксперименты».

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе шахматной игры в учебную программу начальных школ Северной Македонии в качестве факультатива.