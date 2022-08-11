Ижевск, 11 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В Удмуртии наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но он контролируется и связан с миграцией населения. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко в прямом эфире «Центра управления регионом».

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«Люди выезжают, к нам также приезжают. В результате этого мы увидели прирост. В настоящее время он незначительный, его темпы контролируемы», — заверила представитель министерства. В то же время она предупредила, что в сентябре прогнозируется прирост заболеваемости, и не только за счет коронавируса, но и за счет сезонных респираторных вирусов. Петренко выразила надежду, что темпы прироста заболеваемости не будут критичными.

Замминистра полагает, что сейчас требуется стимулирование уровня антител, то есть необходимо активнее вакцинироваться от коронавируса.

«На сегодняшний день в пункты вакцинации в среднем приходят порядка 25-30 человек», — уточнила Петренко. Она заверила, что в случае необходимости дополнительные пункты вакцинации могут быть развернуты в кратчайшие сроки, однако сейчас пока это нецелесообразно.

Кроме того, с 1 сентября по 30 ноября Удмуртия должна получить вакцину против гриппа. Традиционно планируется охватить вакцинацией около 60% населения, включая граждан из групп риска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 августа в Удмуртии выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. На утро 11 августа число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, выросло до 126 случаев. Число госпитализаций выросло с десяти пациентов 1 августа до 24 человек 11 августа.