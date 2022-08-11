Приштина, 11 августа 2022, 23:41 — REGNUM В правящей партии Косово «Движение за самоопределение» 11 августа обвинили мэра Приштины Перпарима Раму в коррупции после открытия тендера на 12 млн евро на «консультации при учреждении архитектурной службы столицы для нужд муниципалитета Приштины».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сомнения членов муниципальной ассамблеи вызвало открытие тендера в сфере профессиональной специализации Рамы.
По мнению члена ассамблеи Триеры Касуми Бериша, выделение 13% бюджета на архитектуру нерационально в условиях, когда список проблем города вовсе не ограничивается дефектами застройки.
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