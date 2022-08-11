Приштина, , 23:41 — REGNUM В правящей партии Косово «Движение за самоопределение» 11 августа обвинили мэра Приштины Перпарима Раму в коррупции после открытия тендера на 12 млн евро на «консультации при учреждении архитектурной службы столицы для нужд муниципалитета Приштины».

Перпарим Рама и девушки Facebook.com/perparimrama2021

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сомнения членов муниципальной ассамблеи вызвало открытие тендера в сфере профессиональной специализации Рамы.

По мнению члена ассамблеи Триеры Касуми Бериша, выделение 13% бюджета на архитектуру нерационально в условиях, когда список проблем города вовсе не ограничивается дефектами застройки.

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