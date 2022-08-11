Скопье, , 23:33 — REGNUM Правительство Северной Македонии 11 августа приняло решение о запрете экспорта семян подсолнечника.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, запрет распространяется как на очищенные, так и на неочищенные семечки.

Ограничение экспорта распространится на период до 31 декабря 2022 года и связано с дефицитом продуктов питания из-за украинского кризиса.

В 2022 году в Северной Македонии надеются получить 11 800 тонн подсолнечных семечек, что поможет покрыть потребности страны на два месяца.

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