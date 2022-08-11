Скопье, 11 августа 2022, 23:31 — REGNUM Граждан Северной Македонии назвали самыми обозленными в Европе. Уровень озлобленности и возмущения граждан этих стран на повседневной основе выше среднеевропейского.
Согласно отчету Gallup, 26% населения Северной Македонии ежедневно накапливают раздражение, в то время как Турции — 48%.
Средний уровень накопленной злости в Европе составляет 25%. На последнем мете по озлобленности расположены финны, эстонцы, голландцы и португальцы.
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