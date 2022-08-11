Нью-Йорк, США, , 23:02 — REGNUM Украинский режим, постоянно нанося удары по Запорожской атомной электростанции, толкает мир на грань ядерной катастрофы. Такое заявление сделал сегодня, 11 августа, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Василий Небензя The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

«Преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режим систематически обстреливает Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы.

При этом Запад фактически покрывает Киев и не собирается его сдерживать.