12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 06:33 — REGNUM США сделали официальное предупреждение Ирану, предостерегая от нападения на граждан США после того, как министерство юстиции предъявило обвинения члену Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в заговоре с целью убийства советника бывшего президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Джон Болтон Gage Skidmore

«Мы говорили это раньше и скажем снова: администрация Байдена не отступится от защиты всех американцев перед угрозой насилия и терроризма», — заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам, или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями. Мы будем продолжать задействовать все ресурсы правительства США для защиты американцев», — добавил советник.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«И что собирается делать администрация Байдена? Отменить иранскую ядерную сделку? Не уверен. Байден скорее съест еще мороженое, чем сделает что-нибудь полезное для американского народа», — пишет Tripod.

«И когда же правительство США вынесет приговор против себя за причинение вреда гражданам США?» — интересуется IpreferFreedom461.

«И при этом мы до сих пор не помогли всем союзникам выбраться из Афганистана», — отмечает comcents451.

«Не, с Байденом во главе мы никому не дадим отпора», — уверен LMN1958.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обещания обещаниями. Кто-нибудь в Вашингтоне хоть раз сдержал свое слово?» — спрашивает aoshi.

«О да, Байден будет говорить с ними жестко! Невнятно, но жестко», — шутит AlvinAmerica.

«Значит, Байден намерен жестко общаться с Ираном после восьми лет прогибания вместе с Обамой и еще четырех лет критики Трампа за его «военные» разговоры…» — комментирует truewest.

«Ага, в качестве наказания Байден отправит им больше денег, чем обычно», — отвечает proudamerican1776.

«Ооооооооо… еще одно предупреждение Байдена, на которое никто не обращает внимания. Я уверен, что они дрожат в своих сапогах», — иронизирует rationalthought714.

«А затем Белый дом уточнит, что «незначительные нападения на некоторых американцев могут быть терпимы», — пишет formerjarhead2943.

«Не, Байдену важнее дождаться подписания нового ядерного соглашения с Ираном и снятия санкций», — отмечает MisterJoeBangles595.

Напомним, США считают, что выдвинутое против члена Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) обвинение в предполагаемом заговоре с целью убийства Болтона не должно повлиять на переговоры с Ираном по ядерной программе.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Шахрама Пурсафи, действуя независимо от интересов американской дипломатии.