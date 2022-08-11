Вашингтон, 11 августа 2022, 22:55 — REGNUM США располагают данными о том, что Северная Корея ведёт подготовку к новым испытаниям ядерного оружия. Об этом заявил 11 августа официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Агитационный плакат КНДР
Агитационный плакат КНДР
(сс) Tormod Sandtorv

«У нас есть основания полагать, что КНДР готовится к проведению новых ядерных испытаний», — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Представитель Госдепартамента отметил, что в связи с этим Соединённые Штаты прорабатывают возможные меры реагирования совместно со своими союзниками в регионе — Японией и Южной Кореей.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе постоянное представительство КНДР при ООН, комментируя обвинения в адрес Пхеньяна, прозвучавшие на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявило, что страна вышла из договора на законных основаниях и имеет право на самооборону, включая использование ядерного оружия для этих целей.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР заявила в ООН о законном праве на ядерное оружие для самообороны