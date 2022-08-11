Вашингтон, 11 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. США располагают данными о том, что Северная Корея ведёт подготовку к новым испытаниям ядерного оружия. Об этом заявил 11 августа официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«У нас есть основания полагать, что КНДР готовится к проведению новых ядерных испытаний», — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Представитель Госдепартамента отметил, что в связи с этим Соединённые Штаты прорабатывают возможные меры реагирования совместно со своими союзниками в регионе — Японией и Южной Кореей.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе постоянное представительство КНДР при ООН, комментируя обвинения в адрес Пхеньяна, прозвучавшие на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявило, что страна вышла из договора на законных основаниях и имеет право на самооборону, включая использование ядерного оружия для этих целей.