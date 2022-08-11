Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Музыкант Джо Джонас и его супруга, актриса Софи Тёрнер, похвалили альбомом «1989» Тейлор Свифт. Об этом 11 августа пишет Billboard.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

Как отмечает издание, пара по очереди восторгалась пластинкой Свифт. Тёрнер даже назвала её «одной из любимых альбомов всех времён».

ИА REGNUM напоминает, что «1989» был выпущен в конце октября 2014 года. Альбом дебютировал на первом месте в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 миллиона копий, а также был удостоен премии «Грэмми» в 2016 году.