Вашингтон, 11 августа 2022, 22:50 — REGNUM Россия и Иран подпадут под американские санкции, если реализуют сделку по беспилотникам, сообщил 11 августа журналистам первый заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
Он пояснил, что торговля оружием и для Ирана, и для России обернётся санкциями. У Вашингтона есть информация о том, что Москва намерена купить у Тегерана ударные беспилотники.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, России передан «демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата иранского производства, способного применяться в ударном варианте».
Пател добавил, что есть такие сведения: в Иране побывали российские специалисты, которые уже прошли обучение по использованию БПЛА, готовящихся к передаче в Россию.
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