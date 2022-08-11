Вашингтон, , 22:37 — REGNUM «Немедленная угроза» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции на данный момент отсутствует. Об этом сегодня, 11 августа, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети Npp.zp.ua

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Напомним, что украинский режим сегодня трижды обстрелял Запорожскую АЭС. Снаряды рвались рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива. Это хранилище бетонное, однако при серии прямых попаданий его можно разрушить и тогда ядерная катастрофа неминуема.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООН и МАГАТЭ старательно избегают прямого обвинения украинского режима в ядерном шантаже, тогда как именно украинские войска бьют по Запорожской АЭС.