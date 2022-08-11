Брюссель, , 23:59 — REGNUM Евросоюз не навязывает готовые решения Белграду и Приштине, он всего лишь пытается помочь сторонам найти компромисс по косовскому вопросу. Об этом заявил 11 августа пресс-секретарь ЕС Петер Стано.

Петер Стано Eeas.europa.eu

Представитель ЕС при этом подчеркнул, что без прорыва в диалоге ни Белград, ни Приштина не смогут осуществить продвижение в процессе евроинтеграции.

«Мы можем облегчить диалог, пока существует воля обеих сторон к достижению компромисса. Мы помогаем сторонам найти решения, но их задача пойти на нужные компромиссы», — процитировало издание Koha комментарий Стано по поводу предстоящей встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти 18 августа в Брюсселе.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия и Косово не могут рассчитывать на членство в ЕС, если они не подпишут соглашение о «нормализации отношений». Он также отметил, что это соглашение должно подразумевать признание независимости Косово со стороны Сербии.