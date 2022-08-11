Рим, , 22:27 — REGNUM В случае победы правых на парламентских выборах в Италии выборы президента страны станут прямыми (всенародными), сказано в опубликованном 11 августа манифесте правых.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Сейчас формального главу итальянского государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) выбирают на совместном заседании депутаты обеих палат парламента и представители властей регионов.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.