Рим, 11 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В случае победы правых на парламентских выборах в Италии выборы президента страны станут прямыми (всенародными), сказано в опубликованном 11 августа манифесте правых.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Сейчас формального главу итальянского государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) выбирают на совместном заседании депутаты обеих палат парламента и представители властей регионов.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.