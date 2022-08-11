Вашингтон, 11 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Американский публицист Кейси Мишель в своей статье для The Wall Street Journal пишет, что Россию необходимо «деколонизировать». Так он ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что у России никогда не было колоний за рубежом.

Карта Британской империи. 1897

Мишель пишет, что, по его мнению, пока другие европейские империи в прошлые века колонизировали за океаном, Россия сухопутно колонизировала прилегающие территории.

Он утверждает, что российские «колониальные кампании» покорили бесчисленное количество народов от Кавказа до Крыма, от Арктики до Амура, от Волги до Тихого океана. И теперь он рекомендует гражданам России ознакомиться с колониальным прошлым своей страны.

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — пишет Мишель.

Он также добавил, что в Вашингтоне и других западных столицах уже начинает зарождаться осознание необходимости «российской деколонизации».

Стоит отметить, что Россия никогда не была колониальной империей ни в западном, ни в каком-либо другом понимании. Россия присоединяла к себе новые земли и развивала их наравне со своими уже имеющимися территориями, активно вкладывая в них ресурсы, а не выкачивая все до последнего, как это делали западные колониальные империи.